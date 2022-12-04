"الدفاع المدني" ينبّه لاحتمالية هطول أمطار على الرياض و5 من محافظاتها

وأوضح "الدفاع المدني" في رسالة نصية بثها على الهواتف، أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض؛ تشمل: الرياض العاصمة - المزاحمية - القويعية - الخرج - عفيف - الدوادمي، وذلك من يوم غدٍ الاثنين إلى يوم الخميس القادم (14/ 5/ 1444هـ).