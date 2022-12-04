"الدفاع المدني" ينبّه لاحتمالية هطول أمطار على الرياض و5 من محافظاتها

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مكامن الخطر أثناء هطول الأمطار، حيث من التوقعات أن تشهدها العاصمة وخمس محافظات من منطقة الرياض خلال بدءًا من يوم غدٍ الاثنين.
وأوضح "الدفاع المدني" في رسالة نصية بثها على الهواتف، أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض؛ تشمل: الرياض العاصمة - المزاحمية - القويعية - الخرج - عفيف - الدوادمي، وذلك من يوم غدٍ الاثنين إلى يوم الخميس القادم (14/ 5/ 1444هـ).
وأهاب كذلك بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه، وكذلك أعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع، والالتزام بتعليماته، لسلامة الجميع.