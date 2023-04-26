"الأرصاد" يُنبِّه جميع مناطق السعودية: أمطار متوسطة وغزيرة وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية

ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة وسيولاً على النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، تستمر حتى الساعة الرابعة فجرًا.