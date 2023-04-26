"الأرصاد" يُنبِّه جميع مناطق السعودية: أمطار متوسطة وغزيرة وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في جميع مناطق السعودية.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة القصيم ستشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً وتساقُط البَرَد مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الثانية من صباح الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس، فيما تشهد الطائف وأضم وميسان أمطارًا متوسطة حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة وسيولاً على النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، تستمر حتى الساعة الرابعة فجرًا.
وكذلك تشهد منطقة الرياض أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر والأفلاج والحريق والخرج وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العلا، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة حائل أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة والمستجدة وغزلانة وموقق والشنان وبقعاء وحائل، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة تبوك أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الباحة أيضًا أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع سيول وتساقُط البَرَد وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة نجران أمطارًا غزيرة وسيولاً وتساقُط البَرَد مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الخميس.