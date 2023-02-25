في زيارةٍ أعلَنَ عنها الفاتيكان بدعوةٍ من رابطة العالم الإسلامي.. د.العيسى يلتقي رئيس أساقفة فيينا في الرياض

استقبل الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مقرِّ الرابطة الفرعيِّ بالرياض، نيافةَ الكاردينال الدكتور كريستوف شونبرون، رئيس أساقفة فيينا، الذي وصلَ والوفد المرافق له إلى الرياض، بدعوةٍ من رابطة العالم الإسلامي.