محليات

حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 200 كجم قات في الربوعة

استكمال الإجراءات وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 200 كجم قات في الربوعة

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، تهريب (200) كيلوجرام من نبات القات المخدر.

وتمّ استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلوماتٍ لدى المواطنين والمقيمين عن أيّ نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.

عسير
الدوريات البرية لحرس الحدود

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