تستهدف ضيوف الرحمن وإكرام وفادتهم.. "شؤون الحرمين" تطلق مبادرة "إنسانيون" بموسم الحج

تطلق رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ مبادرة "إنسانيُّون"، ضمن مبادرات موسم حج ١٤٤٥هـ، تزامنًا مع إطلاق حملة "الحج عبادة وسلوك حضاري".
وقال رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ إن مبادرة "إنسانيُّون" تهدف إلى تعزيز السلوك والأنسنة في تقديم خِدمات الرئاسة الدينية بمختلف قطاعاتها وإداراتها؛ من الاعتناء بالمرضى والمسنين وذوي الهمم من حجاج بيت الله الحرام، وتهيئة البيئة التعبدية الملائمة لهم، وتيسير سبل استفادتهم من المنظومة الدينية، دون جهد أو مشقة، من خلال تهيئة كوادر بشرية متخصصة، وتقانة ورقمنة مرنة مطوَّعة لسد احتياجاتهم الدينية، فضلاً عن إبراز دور المملكة العربية السعودية الإنساني، بمزيدٍ من الاعتناء بالحجاج المرضى والمسنين وأصحاب الهمم.
وأضاف السديس؛ أن رئاسة الشؤون الدينية لم تغفل عن أنسنة خدماتها الدينية لحجاج بيت الله الحرام؛ من المرضى والمسنين وذوي الهمم، وعن هذه المسؤولية الإنسانية، في زخم أعمالها الدينية بالحرمين الشريفين، وبث رسالتهما عالميًا؛ إيمانًا بأن العطاء المؤسسي ينبغي أن يوازن؛ لتحقيق قصص النجاحات إنسانيًا وعالميًا في شعيرة الحج وخدمة ضيوف الرحمن؛ فإذا ما توازن العطاء تحقق النجاح.
وتتماشى المبادرات السلوكية الإنسانية؛ مع رؤية المملكة 2030؛ وضمن عنايتها بضيوف الرحمن، من حيث تحسين الخِدمات الدينية المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين، عبر تنفيذ برامج ومبادرات تُسهّل من أداء المرضى والمسنين وذوي الهمم مناسك حجهم وعمرتهم، وفق الوجهة الشرعية، وفي وسطية واعتدال، وراحة ويسر وسهولة، مع تنعمهم بأرقى الخِدمات الدينية وتذليل صعاب الحصول عليها في أروقة الحرمين الشريفين وساحتيهما.