تستهدف ضيوف الرحمن وإكرام وفادتهم.. "شؤون الحرمين" تطلق مبادرة "إنسانيون" بموسم الحج

وقال رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ إن مبادرة "إنسانيُّون" تهدف إلى تعزيز السلوك والأنسنة في تقديم خِدمات الرئاسة الدينية بمختلف قطاعاتها وإداراتها؛ من الاعتناء بالمرضى والمسنين وذوي الهمم من حجاج بيت الله الحرام، وتهيئة البيئة التعبدية الملائمة لهم، وتيسير سبل استفادتهم من المنظومة الدينية، دون جهد أو مشقة، من خلال تهيئة كوادر بشرية متخصصة، وتقانة ورقمنة مرنة مطوَّعة لسد احتياجاتهم الدينية، فضلاً عن إبراز دور المملكة العربية السعودية الإنساني، بمزيدٍ من الاعتناء بالحجاج المرضى والمسنين وأصحاب الهمم.