الأصفر والأبيض.. هيئة الطرق توضح مدلولات الخطوط الطولية وفق كود الطرق السعودي

أوضحت الهيئة العامة للطرق مدلولات الخطوط الطولية وفقاً لكود الطرق السعودي، حيث إن الخطوط الطولية باللون الأصفر تستخدم في الفصل بين مسارات الحركة المرورية والأكتاف، إضافة للحافة اليسرى للطرق المزدوجة على جانبي الجزيرة الوسطية، كما يتم استخدامها في التنبيه إلى الأماكن التي يُحظر فيها وقوف المركبات.