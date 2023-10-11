فروقات واضحة في درجات الحرارة بين مناطق المملكة اليوم مع بقاء فرص الأمطار الرعدية جنوبًا

وعلى النقيض من ذلك، تتأثر المحافظات الشرقية من الحدود الشمالية بما فيها رفحاء بالإضافة إلى حفر الباطن، بتيارات جنوبية غربية حارة تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة لتتجاوز حاجز 40 درجة مئوية، كما تتسبب الرياح في إثارة بعض الأتربة والغبار مع احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية.