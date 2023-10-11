فروقات واضحة في درجات الحرارة بين مناطق المملكة اليوم مع بقاء فرص الأمطار الرعدية جنوبًا

تُشير آخر الخرائط الجوية عبر نماذج المُحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات بأن يتأثر شمال غرب المملكة يوم الأربعاء بكتلة هوائية أقل حرارة من المُعتاد، تتسبب في انخفاض ملموس في الحرارة على أجزاء من الجوف وتبوك، بالإضافة إلى المحافظات الغربية من الحدود الشمالية.
وعلى النقيض من ذلك، تتأثر المحافظات الشرقية من الحدود الشمالية بما فيها رفحاء بالإضافة إلى حفر الباطن، بتيارات جنوبية غربية حارة تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة لتتجاوز حاجز 40 درجة مئوية، كما تتسبب الرياح في إثارة بعض الأتربة والغبار مع احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية.
وتبقى الفرصة مُهيأة لتكاثر السُحب الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء على مرتفعات جازان وعسير والباحة وشرق مكة المكرمة، ويرافقها هطول أمطار مُتفاوتة الغزارة قد يصحبها حدوث الرعد أحيانًا ونشاط في التيارات الهابطة.