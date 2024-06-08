التحقّق من وفرة السلع ومخزونها وسلاسل الإمداد والجودة.. "التجارة" تكشف عن مهامها خلال الحج

كشفت وزارة التجارة عن أبرز مهامها خلال موسم الحج لهذا العام، والتي تشمل التحقق من وفرة السلع ومخزونها وسلاسل الإمداد والجودة وغيرها.
وأضافت الوزارة: أن مهامها خلال موسم الحج لهذا العام تشمل التأكد من وفرة السلع الغذائية والاستهلاكية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، ومراقبة توافر المخزون الكافي من السلع التموينية الضرورية لتلبية أي زيادة محتملة في الطلب.
ونوّهت إلى أن مهامها تشمل أيضًا الإشراف على سلاسل الإمداد التمويني وفق احتياجات ضيوف الرحمن، ومتابعة جودة السلع وصلاحيتها، ومراقبة التزام مراكز الخدمة ومحطات الوقود ومنافذ بيع إطارات السيارات بأنظمة حماية المستهلك، وغيرها من المهام الخدمية.