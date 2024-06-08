التحقّق من وفرة السلع ومخزونها وسلاسل الإمداد والجودة.. "التجارة" تكشف عن مهامها خلال الحج

ونوّهت إلى أن مهامها تشمل أيضًا الإشراف على سلاسل الإمداد التمويني وفق احتياجات ضيوف الرحمن، ومتابعة جودة السلع وصلاحيتها، ومراقبة التزام مراكز الخدمة ومحطات الوقود ومنافذ بيع إطارات السيارات بأنظمة حماية المستهلك، وغيرها من المهام الخدمية.