المجدوعي للسيارات هيونداي  تستحوذ على صدارة جوائز  هيونداي العالمية

وأكد المهندس شريف الجوهري، المدير التنفيذي لشركة المجدوعي هيونداي، أن اعتلاء صدارة الوكيل المميز والأفضل في خدمات السيارات التجارية متعددة الاستخدامات يعكس الجهود الكبيرة والاستثمار الضخم الذي قامت به الشركة في تطوير خدماتها والتوسع في التنوع بمبيعات مركبات وسيارات هيونداي من منطلق مسؤوليتها الثابتة تجاه عملائها من أجل نيل ثقتهم والحفاظ على علاقة مستدامة معهم.



جاءت هذه الجوائز مباشرة بعد حصول شركة المجدوعي للسيارات هيونداي على جائزة أفضل وكيل خدمات ما بعد البيع على مستوى العالم في مؤتمر شركة هيونداي موتور العالمية لخدمات ما بعد البيع الذي عقد في سيول، كوريا في 16 أبريل 2024. وقال: "بتوجيهات الإدارة، نجحت الشركة في الاستحواذ على نسبة مميزة من التقدير والثقة بفضل خدماتنا المتطورة، مع تنفيذنا لاستراتيجية ترتكز على التوسع بخدماتنا مع علامة هيونداي لاسيما المركبات التجارية التي يرتفع عليها الطلب باستمرار بالإضافة الى التوسع بمراكز البيع، وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، وتوفير الإمدادات لها ".