"طبقات إسفلتية تتضمن مواد هدم المباني".. دراسة تقيمها "الطرق" بجهاز فريد

وتأتي الدراسة من خلال الحصول على البحص المعالَج نتاج هدم المباني من المرادم البيئية المتخصصة، ثم يتم بعد ذلك تصميم خلطات إسفلتية تتضمن نِسَبًا متنوعة من المواد واختبارها معمليًّا، ويتم بعد ذلك تنفيذ مقاطع تجريبية للدراسة.