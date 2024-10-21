"كيا الجبر" تقدّم سيارة K3 دعمًا لجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجبر التجارية بأن الشركة تحرص على أن يتم توجيه رسالتها للمسؤولية الاجتماعية بالشكل الذي يضمن تحقيق أهدافها في خدمة مختلف شرائح المجتمع، وتابع قائلاً: نعتز في شركة الجبر التجارية بشراكتنا مع العديد من الجهات الخيرية والاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية، حيث نتطلع من خلال هذه الشراكات إلى تفعيل دورنا في خدمة المجتمع عبر دعم ورعاية أنشطة هذه الجهات، كما سيتم في الشراكة التي نشهدها اليوم مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية والتي تقوم بجهود مباركة في مساندة اللاعبين القدامى كنوع من التكريم والوفاء لما قدموه، وتعتبر أيضاً باباً من أبواب التكافل الاجتماعي الذي يحثنا عليه ديننا الحنيف.