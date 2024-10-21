"كيا الجبر" تقدّم سيارة K3 دعمًا لجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية

بحضور سمو نائب أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وقّعت شركة الجبر التجارية الوكيل المعتمد لسيارات كيا، ممثلة في نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجبر التجارية الأستاذ عبدالسلام الجبر اتفاقية شراكة بين الشركة والجمعية بهدف دعم جهود الجمعية السامية عبر تقديم سيارة كيا K3 2024 إلى الجمعية، والمساهمة في مساندة ودعم مبادرات الجمعية وأنشطتها، يأتي ذلك امتداداً لنهج شركة الجبر التجارية في تفعيل دور رسالتها الاجتماعية تجاه أفراد المجتمع عبر دعم الهيئات والجهات الهادفة العاملة على ذلك.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجبر التجارية بأن الشركة تحرص على أن يتم توجيه رسالتها للمسؤولية الاجتماعية بالشكل الذي يضمن تحقيق أهدافها في خدمة مختلف شرائح المجتمع، وتابع قائلاً: نعتز في شركة الجبر التجارية بشراكتنا مع العديد من الجهات الخيرية والاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية، حيث نتطلع من خلال هذه الشراكات إلى تفعيل دورنا في خدمة المجتمع عبر دعم ورعاية أنشطة هذه الجهات، كما سيتم في الشراكة التي نشهدها اليوم مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية والتي تقوم بجهود مباركة في مساندة اللاعبين القدامى كنوع من التكريم والوفاء لما قدموه، وتعتبر أيضاً باباً من أبواب التكافل الاجتماعي الذي يحثنا عليه ديننا الحنيف.