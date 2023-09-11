47 مئوية.. الصمان وحفر الباطن تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الصمان وحفر الباطن 47 مئوية؛ فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة 12 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: الصمان وحفر الباطن 47 مئوية، وكل الأحساء والخرج والدهناء 46 درجة؛ فيما سجلت الدمام ورفحاء 45 درجة، وكل من المدينة المنورة والرياض والتنهات 44 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ12 مئوية، تليها أبها 17 درجة، والباحة 19 درجة، والقريات 20 مئوية.
وسجلت أبها والباحة والطائف وينبع والسودة أعلى رطوبة بنسبة 90.