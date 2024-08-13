توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين كلية التصاميم والفنون وشركة الصدف للإنتاج الصوتي والمرئي

وقَّعت كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وشركة الصدف للإنتاج الصوتي والمرئي، يوم أمس الاثنين، اتفاقية شراكة استراتيجية؛ بهدف تعزيز المسار التعليمي والمهني للطالبات في مجالات التصميم والإنتاج الفني. وتشمل مجالات التعاون تفعيل المسار التفاعلي للمقررات الدراسية في كلية التصاميم والفنون، وتوفير فرص التدريب التعاوني للطالبات، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل مشتركة، وتنفيذ مشاريع بحثية متخصصة، والمشاركة في المعارض المحلية والعالمية.