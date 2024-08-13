توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين كلية التصاميم والفنون وشركة الصدف للإنتاج الصوتي والمرئي

وقَّعت كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وشركة الصدف للإنتاج الصوتي والمرئي، يوم أمس الاثنين، اتفاقية شراكة استراتيجية؛ بهدف تعزيز المسار التعليمي والمهني للطالبات في مجالات التصميم والإنتاج الفني. وتشمل مجالات التعاون تفعيل المسار التفاعلي للمقررات الدراسية في كلية التصاميم والفنون، وتوفير فرص التدريب التعاوني للطالبات، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل مشتركة، وتنفيذ مشاريع بحثية متخصصة، والمشاركة في المعارض المحلية والعالمية.
ومثَّلت كلية التصاميم والفنون في توقيع اتفاقية الشراكة، عميدة الكلية في جامعة الأميرة نورة، الدكتورة مها بنت أمين خياط، فيما مثَّل شركة الصدف للإنتاج الصوتي والمرئي، الرئيس التنفيذي للشركة، الأستاذ حسن عسيري.
وأوضحت عميدة كلية التصاميم والفنون، الدكتورة مها بنت أمين خياط، أنَّ هذه الاتفاقية تُمثِّل خطوة نوعية نحو تمكين الطالبات من اكتساب مهارات عملية تربطهن بالواقع المهني، مما يعزِّز من جودة التعليم في الجامعة، ويؤهل الطالبات للانخراط بفاعلية في سوق العمل.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الصدف للإنتاج الصوتي والمرئي، الأستاذ حسن عسيري، عن ثقته بأنَّ هذه الشراكة ستمنح الطالبات فرصة حقيقية للتدريب العملي، بما يساهم في تهيئتهنَّ لدخول سوق العمل بكفاءة عالية.
ويأتي توقيع الاتفاقية متوائمًا مع استراتيجية جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الرامية إلى تعزيز الشراكات بين الجامعة والقطاع الخاص، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تمكين الطالبات وتطوير قدراتهن المهنية.