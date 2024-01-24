"الدفاع المدني" يحذّر من تقلُّبات جوية تؤثّر على معظم المناطق

دعت المديريةُ العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن ،آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكّل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من التقلبات الجوية المؤثّرة على معظم مناطق المملكة، من يوم غد الخميس وحتى يوم الاثنين المقبل.