تفاصيل حول حالة التقلبات الجوية.. تبدأ غدًا وتستمر للجمعة والأمطار حاضرة

وبيّن تقرير الهيئة أن الفرصة مهيأة -بمشيئة الله تعالى- لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة من مساء غد وتزداد من صباح يوم الخميس إلى يوم الجمعة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة، وتشمل (العاصمة المقدسة، وجدة، والطائف، ورابغ، والجموم، والكامل، وخليص، وبحرة)، ومن ثم تمتد لتشمل (الليث، والقنفذة، والعرضيات، وأضم، وميسان)، وعلى منطقة الباحة (الباحة، وبلجرشي، والمندق، والقرى، وقلوة، والمخواة)، ومنطقة المدينة المنورة وتشمل (المدينة المنورة، والمهد، والحناكية، ووادي الفرع)، بالإضافة إلى تأثر منطقة حائل (حائل، وبقعاء، والغزالة، والشنان ومعظم محافظات المنطقة)، ومنطقة الحدود الشمالية "رفحاء"، وكذلك منطقة القصيم (بريدة، وعنيزة، والرس ومعظم أنحاء المنطقة)، وأيضًا المنطقة الشرقية (حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا"، وكذلك منطقة الرياض (عفيف، والدوادمي، والمجمعة، والزلفي، والغاط، وشقراء، ورماح)، ومنطقة عسير (النماص، وبلقرن، والمجاردة، ومحايل، وبارق، وتنومة).