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ولي العهد يلتقي سلطان بروناي دار السلام ويبحثان العلاقات الثنائية

على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
واس
واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة التايلندية بانكوك، اليوم، السلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC).

شهد اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون وفرص تطويره، وعدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والوفد الرسمي لسلطان بروناي.

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