ولي العهد يلتقي سلطان بروناي دار السلام ويبحثان العلاقات الثنائية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة التايلندية بانكوك، اليوم، السلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC).