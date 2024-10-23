"جامعة الأمير محمد بن فهد" تقدم منحاً دراسية لكبار السن للحصول على "البكالوريوس"

أطلقت جامعة الأمير محمد بن فهد مبادرة جديدة ضمن مبادراتها المجتمعية المتعددة تهدف إلى تمكين كبار السن من الحصول على درجة البكالوريوس، حيث وجه الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس الأمناء، بتقديم عشر منح دراسية للراغبين في إكمال دراستهم الأكاديمية وتزيد أعمارهم عن 50 عاماً من الجنسين وفق شروط محددة، وذلك انطلاقاً من مبدأ واستشعار لمسؤولية الجامعة المجتمعية، بما يتماشى مع أهداف تنمية القدرات البشرية وبرامج التحول الوطني.