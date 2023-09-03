"زراعة 10 مليارات شجرة بالمملكة".. آفاق سعودية تحلّق بمنتدى كوبوتشي بالصين

وعلى هامش المنتدى التقى الوفد عدداً من المسؤولين الدوليين لتعزيز التعاون والاطلاع على الخبرات في مجال الاستزراع والتشجير والجهود في تنمية الغطاء النباتي، كما زار الوفد عددًا من المراكز والمعاهد المتخصصة في هذا المجال، ووقف على بعض المشاريع النموذجية التي يمكن الاستفادة منها.