غداً.. "تعليم الرياض" تستأنف الفصل الدراسي الثالث بعد إجازة عيد الفطر

ولفت إلى أن الحملة التوعوية التي تستمر طوال الفصل الثالث من العام الدراسي الحالي 1445هـ، تركّز على فترات الدراسة ما قبل الاختبارات، وما بعد الإجازات، وتستهدف الطلبة في التعليم العام ومنسوبي الهيئة التعليمية والإدارية والأسر وأولياء الأمور.