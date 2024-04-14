غداً.. "تعليم الرياض" تستأنف الفصل الدراسي الثالث بعد إجازة عيد الفطر

يعود غداً الإثنين الـ 6 من شوال أكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة بمدارس منطقة الرياض من مختلف المراحل التعليمية، إلى مقاعد الدراسة؛ لاستكمال الفصل الثالث من العام الدراسي الحالي بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
وهنّأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف الزارع؛ جميع منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم، بمناسبة عيد الفطر السعيد، داعياً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.
وبيّن المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري؛ أنه وبحسب تحديد أوقات الدوام خلال العام الدراسي سيبدأ الاصطفاف الصباحي في المدارس كافة، الساعة ٦:١٥ صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة ٦:٣٠ صباحاً، متمنياً التوفيق والنجاح للطلاب والطالبات كافة.
وقال الثميري؛ إن إدارة "تعليم الرياض" أطلقت حملة توعوية إعلامية لتعزيز الانضباط المدرسي لدى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، تحت شعار "لانضباطك.. أثر".
وأكّد على دور الأسرة الإيجابي والمؤثر في تشجيع وتحفيز أبنائها على الالتزام والانضباط الحضوري، مشيراً إلى أهمية الشراكة والتعاون بين المدرسة والأسرة في رفع مستوى الانضباط المدرسي.
ولفت إلى أن الحملة التوعوية التي تستمر طوال الفصل الثالث من العام الدراسي الحالي 1445هـ، تركّز على فترات الدراسة ما قبل الاختبارات، وما بعد الإجازات، وتستهدف الطلبة في التعليم العام ومنسوبي الهيئة التعليمية والإدارية والأسر وأولياء الأمور.