"السواحة" يلتقي ممثلي قطاع الأعمال ومجتمع التقنية والابتكار في غرفة الشرقية

وأكد أن النجاحات التي توالت مؤخرًا كانت نتيجة للدعم الحكومي والعمل الجاد لجميع الجهات المنوطة؛ منوهًا بأن المملكة صُنّفت في المرتبة الثانية عالميًّا بين دول مجموعة العشرين؛ وذلك ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021م الصادر من المركز الأوروبي ومنتدى الاقتصاد العالمي، وحققت المملكة المرتبة الثالثة عالميًّا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر من مجموعة البنك الدولي لعام 2022م؛ فضلًا عن تقدّمها في المؤشرات الرقمية الفرعية، وغيرها من النجاحات والإنجازات في قطاع التقنية بالمملكة.