القيادة تهنئ رئيسَيْ كوريا والكونغو بذكرى يومَيْ التحرير والاستقلال

على صعيد آخر، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.