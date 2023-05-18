تعاون بين "كاوست" و"جمعية التقنية البحرية" لتأسيس أول قسم للجمعية في الشرق الأوسط بالمملكة

وقال الدكتور لويد سميث، مدير المختبر الأساسي للموارد الساحلية والبحرية في كاوست: "لا تختلف التقنية البحرية في المملكة عن مثيلاتها في أي مكان في العالم، وهي آخذة في الازدياد، كما أنها مهمة لجذب استثمارات الشركاء من جميع أنحاء العالم. ومن خلال إطلاق قسم جمعية التقنية البحرية في البحر الأحمر؛ سنتمكن من الوصول إلى جميع برامج التطوير المهني للجمعية، والتي ستساعد كاوست في تدريب الكوادر الوطنية لتلبية الطلب المتزايد على هذا التخصص في البلاد".