"سدايا".. ممكّن رقمي لتنفيذ "مبادرة طريق مكة" في بنجلاديش

تعمل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" المشاركة في مبادرة "طريق مكة" كممكّن رقمي للأنظمة التي تتيح للجهات تنفيذ مهامها في مطار شاه جلال الدولي بالعاصمة البنجلاديشية دكا، من خلال عمل "سدايا" بفريق محترف من مهندسين وفنيين.
وتقدم "سدايا" خدمات متعددة، تشمل: تطوير مجموعة من الأنظمة التقنية عالية الخصوصية بما يتوافق مع متطلبات الخدمة، مثل: (نظام الحدود، ونظام الحج، ونظام تسجيل المسافرين)، وتقديم الدعم على مدار الساعة لأجهزة وأنظمة "سدايا"، وتسلم المواقع، ودوائر نقل المعلومات وتشغيلها، إلى جانب تجهيزها لحقائب متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية لتشغيلها في حال الاحتياج إليها، إضافة إلى توفير أنظمة احتياطية لضمان استمرارية العمل.
وتعكف الفرق التقنية لمركز المعلومات الوطني في (7) دول مشمولة بالمبادرة على التجهيز التقني والفني لمحطات إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة، بما ينسجم مع حرص المملكة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل أداء مناسكهم.
يُذكر أن مبادرة "طريق مكة"، هي إحدى مبادرات "وزارة الداخلية "ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج "رؤية السعودية 2030"، لتقريب سُبل الوصول إلى المشاعر المقدّسة في وقتٍ قياسي، ومنهم حجاج جمهورية بنجلاديش الشعبية.