"سدايا".. ممكّن رقمي لتنفيذ "مبادرة طريق مكة" في بنجلاديش

وتقدم "سدايا" خدمات متعددة، تشمل: تطوير مجموعة من الأنظمة التقنية عالية الخصوصية بما يتوافق مع متطلبات الخدمة، مثل: (نظام الحدود، ونظام الحج، ونظام تسجيل المسافرين)، وتقديم الدعم على مدار الساعة لأجهزة وأنظمة "سدايا"، وتسلم المواقع، ودوائر نقل المعلومات وتشغيلها، إلى جانب تجهيزها لحقائب متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية لتشغيلها في حال الاحتياج إليها، إضافة إلى توفير أنظمة احتياطية لضمان استمرارية العمل.