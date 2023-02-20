"أسكن بالرياض وباقتي تتبع جدة".. "الحج" تعلق على اختيار مدينة القدوم لأداء الفريضة

وأوضحت الوزارة رداً على تساؤل أحد المتابعين على حساب العناية بالمستفيدين على تويتر حول إمكانية حجز باقة تتبع شركة حج في جدة وهو من سكان الرياض، لافتة إلى أنه يمكنكم اختيار مدينة القدوم حسب المدينة المرغوبة، في حال كانت المدينة غير مكان إقامة الحاج، ويلتزم الحاج بتكاليف وسيلة النقل للوصول إلى نقطة التجمُّع.