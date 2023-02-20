"أسكن بالرياض وباقتي تتبع جدة".. "الحج" تعلق على اختيار مدينة القدوم لأداء الفريضة

قالت وزارة الحج والعمرة، إن الحاج بإمكانه اختيار مدينة القدوم لأداء الفريضة حسب المدينة المرغوبة، في حال كانت في غير مكان الإقامة، على أن يتحمّل تكاليف الوصول لنقطة التجمُّع.
وأوضحت الوزارة رداً على تساؤل أحد المتابعين على حساب العناية بالمستفيدين على تويتر حول إمكانية حجز باقة تتبع شركة حج في جدة وهو من سكان الرياض، لافتة إلى أنه يمكنكم اختيار مدينة القدوم حسب المدينة المرغوبة، في حال كانت المدينة غير مكان إقامة الحاج، ويلتزم الحاج بتكاليف وسيلة النقل للوصول إلى نقطة التجمُّع.
يُذكر أنه وفي يناير الماضي أعلنت وزارة الحج والعمرة إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة عبر موقع الوزارة وتطبيق "نُسك"، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الجاري 1444هـ، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل إجراءات التقديم لأداء مناسك الحج ضمن خطوات سهلة ومُيسرة، بهدف رفع جودة الخدمات، وإثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، تحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.
وأوضحت الوزارة، حينها، أن باقات الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة تأتي ضمن 4 فئات متنوعة وبأسعار مناسبة، من بينها الباقة الاقتصادية التي تبدأ من 3984 ريالاً، وذلك امتدادًا للجهود المبذُولة لرفع جودة الخدمات وتلبية رغبات الحجاج عبر إيجاد حلول وخيارات تناسب تطلعاتهم وقدراتهم، إضافة إلى تنويع إمكانية الدفع إما بدفع كامل المبلغ أو عبر الدفع الجزئي على 3 دفعات.
ومن أهم ضوابط التقديم وجود "هوية وطنية" للمواطنين أو "هوية مقيم" للمقيمين بالمملكة سارية الصلاحية إلى نهاية شهر ذي الحجة 1444هــ، على أقل تقدير، للراغبين في تأدية نسك الحج، وسيكون الحد الأدنى للتسجيل لأداء الحج لهذا العام هو 12 عاماً مع أولوية التسجيل لمَن لم يُسبق لهم الحج، وفي حال توافر أماكن شاغرة سيتم تضمين مَن سبق لهم الحج؛ ويُستثنى من شرط الأولوية المحرم للمرأة.
كما يُطلب من جميع المتقدمين إكمال التحصين باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و"الإنفلونزا الموسمية"، إضافة إلى الحصول على شهادة تطعيم سارية المفعول تثبت تلقي لقاح "الحمّى الشوكية الرباعي ACYW" قبل القدوم إلى الحج بمدة لا تقل عن 10 أيام.