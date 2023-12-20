"المدني" يقدم تجربة توعوية لزوار معرض الداخلية في مهرجان الإبل

وتتيح تجربة الواقع الافتراضي للزائر اختيار أحد الحرائق الافتراضية والتعامل معها، وتتضمن حرائق مدارس، أو المصانع، أو مواصلات، والتي على ضوئها يتم اختيار نوع الطفاية المناسبة لها؛ وذلك بهدف توعية الزوار، ومساعدتهم على معرفة طرق مواجهة الحرائق البسيطة، واستخدام طفايات الحريق.