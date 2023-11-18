"البيئة" تناقش التعاون الدولي لمواجهة آثار العواصف الترابية والرملية على التنمية

وعقد الاجتماع الـ21 للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، في الفترة من 13 حتى 17 نوفمبر الجاري، وتم خلال هذه الدورة استعراض وتحليل للنتائج المستخلصة من التقارير الوطنية المقدمة من 126 دولة طرف، وتسليط الضوء على التقدم المُحرَز في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للاتفاقية، والهدف 15.3 من أهداف التنمية المستدامة، وما اتخذته الدول الأطراف من إجراءات للحد من آثار الجفاف والعواصف الترابية والرملية.