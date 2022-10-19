جامعة جازان توقّع اتفاقية تعاون مع المجلس البريطاني بالمملكة ممثلاً بـ"آيلتس"

وقّعت جامعة جازان ممثلةً في معهد اللغة الإنجليزية صباح اليوم، اتفاقية تعاون مع المجلس البريطاني بالمملكة العربية السعودية ممثلاً بمركز تسجيل واختبار "آيلتس"، بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق بالبرج الإداري.
وأوضح عميد معهد اللغة الإنجليزية الدكتور سامي حمدي أن الاتفاقية تتضمن برنامج تطوير مهني لأعضاء هيئة التدريس بالمعهد؛ لتدريبهم على استراتيجيات تدريس اللغة الإنجليزية وتأهيل الطلبة لعقد اختبارات آيلتس.
وأضاف "حمدي" أن عقد هذه الاتفاقية نتاج جهود ودعم من قبل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وتستهدف منسوبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتتيح لهم الاختبار في مركز آيلتس والحصول على شهادات معترف بها من قبل المركز، مؤكدا أنه وفقاً لرؤية المملكة 2030 والتي من ركائزها تزويد الطلاب والطالبات بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل ورفع المهارات اللغوية للطلاب ومنسوبي الجامعة في اللغة الإنجليزية كجزء لا يتجزأ من منظومة مهارات القرن الحادي والعشرين، فقد حرص المعهد على تقديم خدمات تعليمية متميزة في تعليم اللغة الإنجليزية.
وأشار حمدي إلى أن هذه الاتفاقية مع المجلس الثقافي البريطاني أتت لاعتماد معهد اللغة الإنجليزية كمركز معتمد لاختبار آيلتس وهو خطوة إلى الإمام بإذن الله في تطوير الخدمات التعليمية في المعهد، مما يسهم في تعزيز المهارات اللغوية لدى منسوبي الجامعة.