جامعة جازان توقّع اتفاقية تعاون مع المجلس البريطاني بالمملكة ممثلاً بـ"آيلتس"

وأضاف "حمدي" أن عقد هذه الاتفاقية نتاج جهود ودعم من قبل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وتستهدف منسوبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتتيح لهم الاختبار في مركز آيلتس والحصول على شهادات معترف بها من قبل المركز، مؤكدا أنه وفقاً لرؤية المملكة 2030 والتي من ركائزها تزويد الطلاب والطالبات بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل ورفع المهارات اللغوية للطلاب ومنسوبي الجامعة في اللغة الإنجليزية كجزء لا يتجزأ من منظومة مهارات القرن الحادي والعشرين، فقد حرص المعهد على تقديم خدمات تعليمية متميزة في تعليم اللغة الإنجليزية.