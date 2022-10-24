"المطلق": المشاهير مساكين لو يستطيع بعضهم تصوير نفسه وهو نائم لفعل!

وفي شأن آخر، تحدث الشيخ الدكتور عبدالله المطلق في البرنامج عن الأسرة ودورها في تشكيل هوية المجتمع، ورد بعد حوار طريف عن ضرب النساء ضاحكاً: "هذاك أول.. الحين يضربنّا"، مشيراً بأن الضرب حرام، ومحذراً من أن الغضب شرارة المشاكل الزوجية، وروى في هذا الشأن قصة زوجة بصقت في وجه زوجها فقام بضربها وتطليقها.