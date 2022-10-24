"المطلق": المشاهير مساكين لو يستطيع بعضهم تصوير نفسه وهو نائم لفعل!
وصف عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق المشاهير بأنهم مساكين تقوم حياتهم على الشهرة ويعتاشون عليها، وقال: "لو يستطيع بعضهم تصوير نفسه وهو نائم لفعل!" موجهاً رسالة لهم قائلاً: "احفظوا أنفسكم".
وأشار "المطلق" لدى حديثه لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية بأن هؤلاء المشاهير أصبحت تأتيهم أموال لم يتوقعونها، موضحاً أنهم مساكين كل حياتهم تقوم على هذه الشهرة لدرجة أنه لو استطاع الواحد منهم أن يُصوّر نفسه وهو نائم لفعل!!
ونصح المشاهير بالحذر من الحسد كونهم في نعمة، داعياً إياهم لحفظ أنفسهم، متوجهاً إليهم بالسؤال: "ألا تخافون من العين أو الحسد الذي يُدبّر لكم؟ أو بغض إخوانكم وحسدهم لكم على ما أنعم الله به عليكم؟ يجب على الإنسان أن يكون عاقلاً".
وفي شأن آخر، تحدث الشيخ الدكتور عبدالله المطلق في البرنامج عن الأسرة ودورها في تشكيل هوية المجتمع، ورد بعد حوار طريف عن ضرب النساء ضاحكاً: "هذاك أول.. الحين يضربنّا"، مشيراً بأن الضرب حرام، ومحذراً من أن الغضب شرارة المشاكل الزوجية، وروى في هذا الشأن قصة زوجة بصقت في وجه زوجها فقام بضربها وتطليقها.
وأكد "المطلق" على أنه لا يجوز للمرأة أخذ إدارة المنزل من زوجها، ولا يجوز للزوج أن يعري المرأة من الصلاحيات، مبيناً أنه لا تنجح مسؤوليات الحياة الزوجية إلا بقيام كل واحد من الزوجين بدوره.