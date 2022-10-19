"الزكاة والضريبة والجمارك": 74 يومًا متبقية على تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية

كما أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها تعمل على تقديم الدعم الكامل لجميع المكلفين لاستكمال جميع متطلبات هذه المرحلة، وذلك من خلال الدعم المباشر للإجابة عن الاستفسارات عبر الموقع الإلكتروني من خلال الأدلة الإرشادية، والمواد التعليمية، والفيديوهات التوعوية، إلى جانب توفير منصة خاصة لمزودي حلول الفوترة الإلكترونية تحتوي على جميع المتطلبات التقنية والفنية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل تخصصية للمنشآت، وذلك في سبيل دعم المكلفين للالتزام بمتطلبات المرحلة الثانية.