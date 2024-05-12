"البيئة": الطائف تسجّل أعلى كمية هطول أمطار بـ 19.6 ملم

وأوضح التقرير أن مطار الباحة في العقيق بمنطقة الباحة سجّل (4.8) ملم، وبلجرشي (3.8) ملم، فيما سجّلت منطقة حائل (2,5) ملم في الروضة بحائل، و(0.7) ملم في الشيحية ببقعاء، و (0.6) ملم في الغزالة، بينما سجّلت القصيم (1.1) ملم في الدليمية ببريدة، و(0.6) ملم في البتراء بالنبهانية، وسجّلت منطقة الرياض (0.8) ملم في محطة القطار بالمجمعة، بينما سجّلت الشرقية (0.6) ملم في كل من محطة القطار، ومطار القيصومة بحفر الباطن.