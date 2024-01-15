السماء والأرض والنجوم.. "الزعاق" يوضح كيفية قيام البادية والحاضرة والبحارة بحساب المواسم

وقال الزعاق؛ إن المواسم عبارة عن سمة مناخية تحدث في وقت محدد، ويُستدل بها عن أشياء مشاهدة ومحسوسة، عند البادية والحاضرة والبحارة، وتسمّى المعايير، وفيها اختلاف بينهم، فعرب الجزيرة يعتبرون المربعانية بداية البرد، وعرب الشام يعتبرونها شدة البرد، وكل له رأي.