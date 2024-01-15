السماء والأرض والنجوم.. "الزعاق" يوضح كيفية قيام البادية والحاضرة والبحارة بحساب المواسم

أوضح خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ كيفية قيام البادية والحاضرة والبحارة بحساب المواسم.
وقال الزعاق؛ إن المواسم عبارة عن سمة مناخية تحدث في وقت محدد، ويُستدل بها عن أشياء مشاهدة ومحسوسة، عند البادية والحاضرة والبحارة، وتسمّى المعايير، وفيها اختلاف بينهم، فعرب الجزيرة يعتبرون المربعانية بداية البرد، وعرب الشام يعتبرونها شدة البرد، وكل له رأي.
وأضاف الزعاق؛ في فيديو على حسابه في "إكس"، أن البادية يعتمدون في حسابهم على السماء وما تحتويه من نجوم ورياح وسحب، أما الحاضرة فيعتمدون في حسابهم على الأرض وما تحتويه من ماء وزروع، والبحارة يعتمدون على النجوم والظل.