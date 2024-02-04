انطلاق المعرض السعودي الدولي الثالث للثروة السمكية بالرياض

وأوضح "الشهري" أن المعرض يشهد أيضًا إبرام عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البرنامج الوطني، لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية وشركة "نيوم"، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين كل من شركتي "نيوم" و"بيور سالمون"؛ لإنشاء مشروع أنظمة مغلقة بالاستزراع المائي، وتوقيع اتفاقية بين "توبيان" وشركة أسماك تبوك، و"توبيان" والمجموعة السعودية للاستزراع المائي "نقوا" لتسويق منتجات الاستزراع المائي، كما يتضمن المعرض توقيع مذكرة تفاهم بين شركة رضوى، وثروات البحار لتسويق المنتجات السمكية المستزرعة.