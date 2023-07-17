عبر 3 برامج رئيسة.. "فنون الطهي" تُطلق الدورة الثانية من "كوّن"

وحددت هيئة فنون الطهي شروطًا للمشاركة في الحاضنة، ومن أهمها: أن يكون سعوديًا ومقيمًا في المملكة، وألّا يقل عمره عن 21 عامًا، وأن يكون شغوفًا بقطاع فنون الطهي، ومتفرغًا لحضور البرنامج كاملًا، ويملك وصفة أو منتجًا مبتكرًا في فنون الطهي المحلية والعالمية.