فُرَص من السعدون.. مزاد لعقارات متميزة وفريدة بحي السلي بالرياض

أعلنت شركة السعدون العقارية، عن بيع عقارات متنوعة بمزاد نجمة السلي، على مساحات تبدأ من 13000م2 في العاصمة الرياض؛ وذلك يوم الأربعاء 25 يناير الحالي الساعة الرابعة عصرًا بفندق هوليداي إن الازدهار.
وانطلاقًا من رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى أن نكون أحد أكبر 10 اقتصادات في العالم؛ تعمل شركة السعدون على طرح خيارات فريدة من المزادات.
ويحتوي المزاد على عدد من الفرص العقارية المتنوعة، وبمواقع مميزة تُطِل على أحد أهم الطرق بحي السلي؛ شارع ابن العميد، الذي يمتد من الدائري الشرقي ليلتقي بالدائري الثاني بطول 8 كيلومترات، كما أنه يزخر بكثافة مروية للنقليات كونه يقع بمنطقة مستودعات متنوعة.
وتحرص شركة السعدون العقارية بمزادتها العلنية على طرح العقارات ذات الطابع الاستثماري والتجاري والسكني.
ويشتمل العقار على فرص ثمينة ومتعددة على المدى المتوسط والطويل؛ كونه جاهزًا للاستثمار بتطوير وإنشاء العديد من النشاطات المربحة؛ لا سيما أنه يدر أرباحًا مستدامة من المباني المؤجرة والمعارض بعدد تجاوز الـ50 معرضًا، وأكثر من 70 شقة.
كتيب المزاد
https://drive.google.com/file/d/1l2CB-LmfJB3YG6shfL6vjFRvr1q57R_q/view?usp=share_link
للاستفسارات: 0555259495/ 920003852