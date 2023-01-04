فُرَص من السعدون.. مزاد لعقارات متميزة وفريدة بحي السلي بالرياض

ويشتمل العقار على فرص ثمينة ومتعددة على المدى المتوسط والطويل؛ كونه جاهزًا للاستثمار بتطوير وإنشاء العديد من النشاطات المربحة؛ لا سيما أنه يدر أرباحًا مستدامة من المباني المؤجرة والمعارض بعدد تجاوز الـ50 معرضًا، وأكثر من 70 شقة.