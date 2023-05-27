محليات

مكافحة المخدرات تقبض على مقيم لتهريبه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول

توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة
مكافحة المخدرات تقبض على مقيم لتهريبه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول
واس
واس

قبضت مكافحة المخدرات على مقيمٍ من الجنسية اليمنية بمنفذ الوديعة في محافظة شرورة؛ لتهريبه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وتمّ توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلوماتٍ لدى المواطنين والمقيمين عن أيّ نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكافحة المخدرات

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