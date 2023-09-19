"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة مع شبه انعدام في الرؤية

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والعاصمة المقدسة والقنفذة والكامل والليث. وتشهد أمطارًا متوسطة على أضم وميسان والطائف، وأمطارًا غزيرة على العرضيات، مع ارتفاع الأمواج على جدة ورابغ. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء.