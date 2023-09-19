"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير وجازان والشرقية والباحة وتبوك).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والعاصمة المقدسة والقنفذة والكامل والليث. وتشهد أمطارًا متوسطة على أضم وميسان والطائف، وأمطارًا غزيرة على العرضيات، مع ارتفاع الأمواج على جدة ورابغ. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا متوسطة على البرك والقحمة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة فرسان وجازان والدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبا وضمد. وتشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة وادي الفرع والرايس وينبع وبدر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة الرياض رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة تبوك أيضًا رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.