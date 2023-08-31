"أعتقها".. هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية: الصيد الجائر يدمّر التوازن البيئي

تُواصِل هيئةُ تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، حملتَها التوعوية للحفاظ على الحياة الفطرية تحت شعار "نعتمد على وعيك".
وتهدف الحملة إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية بقاء الحيوانات بسلام، وتكاثرها، وما لها من أثر مباشر على بيئة المحمية بشكل عام، وتوجيه سلوك المجتمع إلى الحفاظ على العناصر الأساسية للتوازن البيئي والإيجابية في التعامل مع جميع مكونات البيئة وضمان استدامتها.
وأوضحت الهيئة أن الحملة التوعوية ركّزت في مرحلتها الحالية على الصيد الجائر وما له من سلبيات كبيرة تمتدّ آثارها على مختلف الأصعدة.
وتم توجيه رسالة مباشرة للصياد بأن يقوم بعتق الحيوانات من الصيد الجائر؛ لما له من دور في تدمير التوازن البيئي وأثره السلبي الممتدّ حتى لأجيالنا القادمة، وبتكاتف جميع شرائح المجتمع لوقف الصيد للكائنات الحيّة التي تسعى المحمية حاليًّا إلى إعادة تكاثرها وتوطينها بعد اختفائها لفترات طويلة بسبب ما تعرّضت له في الماضي من صيد جائر أدّى إلى اختلال في التوازن البيئي الذي ساعد على تدهور الحياة الفطرية.
يُشار إلى أنّ الجهود التوعوية التي تبذلها هيئةُ تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية؛ تأتي من منطلق حرصها للحفاظ على البيئة ومكوناتها الطبيعية لتبقى مستدامة لنا ولأجيالنا القادمة.
وبذلت هيئةُ تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، جهودًا حثيثة في الحفاظ على التوازن البيئي من خلال إطلاق أكثر من 950 كائنًا حيًّا من الثدييات والطيور داخل حدود المحمية، إضافة إلى زراعة أكثر من 900 ألف شتلة في أراضي المحمية المختلفة.