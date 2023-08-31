"أعتقها".. هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية: الصيد الجائر يدمّر التوازن البيئي

وتم توجيه رسالة مباشرة للصياد بأن يقوم بعتق الحيوانات من الصيد الجائر؛ لما له من دور في تدمير التوازن البيئي وأثره السلبي الممتدّ حتى لأجيالنا القادمة، وبتكاتف جميع شرائح المجتمع لوقف الصيد للكائنات الحيّة التي تسعى المحمية حاليًّا إلى إعادة تكاثرها وتوطينها بعد اختفائها لفترات طويلة بسبب ما تعرّضت له في الماضي من صيد جائر أدّى إلى اختلال في التوازن البيئي الذي ساعد على تدهور الحياة الفطرية.