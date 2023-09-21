"الزكاة" تعقد ورشًا توعوية حول تسهيلاتها المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

وتشمل أجندة ورش العمل: تقديم نبذة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتوضيح التزاماتها نحو المكلفين، إضافة إلى مسؤولية المكلفين تجاه الهيئة، مع تعريف المشاركين بأهم الخدمات الزكوية والضريبية والجمركية التي تقدّمها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق زاتكا (ZATCA) للأجهزة الذكية، ثم عرض آلية التسجيل وتعديل البيانات لأغراض الزكاة، وضريبة الدخل، وضريبة الاستقطاع، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع الانتقائية، وضريبة التصرفات العقارية، وتوضيح لآلية حساب الزكاة والضريبة بأنواعها، إلى جانب توضيح لإجراءات تقسيط المديونيات وحسابها، واستعراض لأهم الشهادات التي تصدر عن الهيئة.