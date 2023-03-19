"محمد بن ناصر" يطلق مشروع روابي السكني بعدد 260 وحدة بمدينة جازان

دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم؛ مشروع روابي السكني وهو باكورة مشروعات شركة لدن للاستثمار بمدينة جازان ويحتوي المشروع على ٢٦٠ وحدة سكنية على مساحة إجمالية 44017.38م2.
وأشاد أمير منطقة جازان بمشروع روابي السكني وبين أنه سيُسهم في تلبية احتياج المواطنين.
وينفذ المشروع السكني من قِبل شركة المنجوف للمقاولات. ويوفّر بيئة عصرية تتوفّر فيها معايير جودة الحياة وتتكامل فيها الخدمات والمرافق؛ إذ إن المشروع صُمم ليلبّي التطلعات في مجمع سكني عصري ويقدم خدمات تكاملية بتصاميم عصرية.
ونوه أمير جازان بما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام بالمشروعات التنموية التي تخدم المواطن والمقيم، وتُسهم في رفع جودة الحياة بالمدن ضمن رؤية المملكة 2030، داعيًا إلى تضافر الجهود ومواصلة العمل لبلوغ الأهداف المنشودة التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المواطنين والمقيمين في جميع المجالات.
ويضم مشروع روابي السكني مسارات تنزه وركض وركوب دراجات بطول 2000م تقريبًا، و10 مناطق خضراء وملاعب أطفال بمساحة إجمالية 2600م2 و5000 شجرة و9 مناطق مشتركة لألعاب الأطفال مع جلسات عائلية غير الحديقة الرئيسة.