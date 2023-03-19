"محمد بن ناصر" يطلق مشروع روابي السكني بعدد 260 وحدة بمدينة جازان

ونوه أمير جازان بما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام بالمشروعات التنموية التي تخدم المواطن والمقيم، وتُسهم في رفع جودة الحياة بالمدن ضمن رؤية المملكة 2030، داعيًا إلى تضافر الجهود ومواصلة العمل لبلوغ الأهداف المنشودة التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المواطنين والمقيمين في جميع المجالات.