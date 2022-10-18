"هدف" يدعم توظيف 277 ألف مواطن ومواطنة بمنشآت القطاع الخاص في 9 أشهر

ويقدم "هدف" عدة مبادرات وبرامج لدعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في الأنشطة والقطاعات والمهن كافة؛ منها برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، وبرنامج دعم النقل الموجه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، وبرنامج دعم حضانات الأطفال "قرة"، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب"، وبوابة التوجيه والإرشاد المهني "سُبل"، ومبادرات دعم أخرى لتوطين عدة قطاعات في سوق العمل.