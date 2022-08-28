وزير العدل يبحث مع أمين عام مؤتمر لاهاي للقانون الدولي سبل تعزيز التعاون

يُذكر أن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، هو منظمة حكومية دولية مقرها مدينة لاهاي في هولندا، مهمتها التوحيد التدريجي لقواعد القانون الدولي الخاص، وقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى عضوية المنظمة في 2016، وقد شهد العام الماضي انضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي المتعلقة بإلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية "أبوستيل".