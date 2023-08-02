جدة التاريخية.. متحفٌ مفتوحٌ يجذب السياح ويستقطب عشاق الأصالة والتراث

وتزخر جدة التاريخية بعديد من المعالم والمباني الأثرية والتراثية، مثل آثار سور جدة القديم، وباب مكة، كذلك بها عدد من المساجد التاريخية؛ مثل: مسجد عثمان بن عفان، ومسجد الشافعي، ومسجد عكاش، ومسجد الباشا، ومسجد المعمار، وجامع الحنفي، إضافة إلى عددٍ من البيوت ذات الطرز المعماري الفريد؛ مثل بيت نصيف الذي يعدُّ التحفة المعمارية الأعرق في مدينة جدة، الذي أخذ فيه الملك عبدالعزيز البيعة من أهل الحجاز، وكذلك متحف بيت المتبولي ببنائه الحجازي العريق، وواجهته المزينة بالرواشين الخشبية البديعة، وبيت باعشن، وبيت جمجوم، وبيت الزاهد، وبيت باناجه.