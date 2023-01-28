خبير المناخ والطقس "الحصيني": اليوم تستمر زيادة النهار ونقصان الليل ويشتد البرد إذا ما هبّت رياحٌ سيبيرية أو قطبية

وهو الطالع الخامس من طوالع الشتاء، وأيامه 13 يوماً، أوله محرق وآخره مورِق، فيه أفضل وقت لزراعة البرسيم، ويزرع فيه البطيخ والقطن، وتنقل في آخره أفراخ النخيل، ويستمر زيادة النهار ونقصان الليل، والأيام الثلاثة الأخيرة منه جزءٌ من بذرة (الست) الصالحة لزراعة جميع الأشجار؛ يشتد فيها البرد، خاصةً إذا ما هبّت فيه رياحٌ سيبيرية أو قطبية.