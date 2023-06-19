"الحج والعمرة" تؤكد: جاهزون لاستقبال أكثر من مليوني حاج من 160 دولة

وأوضح أن في الحج رحلة وارتحالاً، وقصة أمنيات ودعوات يجيش بها خاطر كل آت من الفج العميق، لافتاً النظر إلى أن عدد حجوزات الطيران للقادمين للمملكة لأداء مناسك الحج، بلغت 1.7 مليون حجز طيران، آمال أصحابها معلقة ببلوغ البيت العتيق، ليشهدوا منافع لهم، وهي منافع عديدة يسرها الله لضيوفه وشرف بها الطواقم السعودية لتقدم كل معاني الراحة واليسر والحج المبرور؛ مشيراً إلى أن عدد الممارسين الصحيين لخدمة ضيوف الرحمن يتجاوز أكثر من 32 ألف ممارس صحي وممارِسة.