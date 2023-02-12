"خطة المليون متطوع".. 170 برنامجاً يحكي عن أيادي "سلمان للإغاثة" البيضاء

يهتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن آلية عمله، بتعزيز برامج التطوع، والوصول بها إلى مستويات متقدمة، بهدف تفعيل الخدمات المقدمة إلى الفئات المستهدفة.
وخلال الفترة الأخيرة، حرص المركز على فتح المجال أمام الراغبين في التطوع، من خلال جهوده في خدمة العمل التطوعي الخارجي في أكثر من 170 برنامجاً في هذا المجال.
ويستند المركز في تفعيل ملف التطوع، إلى رؤية المملكة 2030 الساعية نحو الارتقاء بالعمل التطوعي، بعدما وضعته ضمن أولوياتها، مستهدفة تطويره، والرفع من كفاءته، وتعزيز الوعي والثقافة حول أهميته، وتوفير البيئة الداعمة والمناسبة له، بما يسهم في زيادة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع.
وعزّز المركز من البرامج التطوعية، بتدشين البوابة السعودية للتطوع الخارجي، التي يتم من خلالها تسجيل الراغبين في التطوع في الأعمال الإنسانية للمركز، وبلغت نسبة المسجلين في البوابة حتى الآن أكثر من 15 ألف شخص.
170 مشروعاً
ويقوم المركز ضمن جهوده في دعم العمل التطوعي، بتنفيذ برامج إنسانية تطوعية متنوعة في العديد من الدول المستهدفة، بمشاركة كوادر سعودية متخصصة بشتى المجالات، وبلغ عدد تلك البرامج حتى الآن 170 برنامجاً تطوعياً في المجال الطبي والتعليمي والتدريبي وغيرها، استفاد منها أكثر من 378 ألف مستفيد، في 21 دولة حول العالم من بينها: اليمن، والسودان، والسنغال، وموريتانيا، ونيجيريا، والكاميرون، والمغرب، والغابون، الكونغو برازافيل، وأريتريا، وبنجلاديش، وباكستان، وجيبوتي، وتنزانيا، والنيجر، وجزر القمر، إلى جانب مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، وذلك بتكلفة تجاوزت 41 مليون دولار.
رفع المعاناة
ولعل آخر البرامج التي تبناها المركز، البرنامج التطوعي لمنكوبي الزلازل بسوريا وتركيا، ومازال البرنامج مفتوحاً لاستقبال المتطوعين؛ حيث يأتي البرنامج بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- واستشعاراً لدور المملكة الخيري والإنساني والريادي تجاه المجتمعات المتضررة في شتى أنحاء العالم، وأهمية هذا الدور المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان، ليعيش حياة كريمة بمشاركة متطوعين من الكوادر المميزة للمشاركة دولياً.
وهناك برنامج "التطوع الداخلي"، الذي يعد أحد مسارات التطوع في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتم تفعيل هذا المسار ليلبي احتياج إدارات المركز لمتخصصين في مجالات مختلفة، حيث يتم تعيين المتطوعين كمتطوعين في الإدارات، يقومون أثناء فترة تطوعهم بإنجاز المهام الموكلة إليهم، بالتنسيق مع مديري الإدارات توافقاً مع رؤية المملكة 2030 وانطلاقاً من مبدأ العمل التطوعي كأحد مبادئ العمل الإنساني السبعة المعترف فيها بالاتفاقيات القانونية الدولية، وينطلق هذا البرنامج التطوعي ليكون داعماً لعمل الإدارات في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
المشروع الطبي
هناك البرنامج الطبي التطوعي للجراحات المتخصصة، في دولة اليمن، وبرنامج التخصصات المطلوبة للانضمام إلى جراحة المخوالأعصاب، والتخدير، والتمريض، والصيدلة.
ويهدف البرنامج إلى تفعيل الشق الدولي في مجال التطوع، وتفعيل دور الأفراد في إيصال رسالة المملكة الإنسانية لمختلف دول العالم، وتدريب وتأهيل الكادر الطبي على يد أفضل الكفاءات السعودية، وتأهيل الأفراد المتطوعين من خلال العمل الميداني مع الخبراء السعوديين من المجال نفسه، وهناك، المشروع الطبي التطوعي للجراحات المتخصصة "جراحة أطفال"، والمشروع الطبي التطوعي لجراحة الحروق والتشوهات والتجميل، في اليمن.
اليوم العالمي
وتعد البرامج الطبية التطوعية من أكثر البرامج التي يستهدفها المركز؛ وذلك نظراً للاحتياج الإنساني في الدول المتضررة والمنكوبة، وتشمل البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسبّبة له بواقع 122 مشروعاً، والبرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للكبار والأطفال بواقع 16 مشروعا، إضافة إلى 6 برامج تطوعية ضمن برنامج نبض السعودية في اليمن لجراحة القلب والقسطرة، وكذلك تنفيذ 9 مشاريع ضمن برامج الجراحات المتخصصة وتشمل (جراحة الفم والوجه والفكين، الغدد، المسالك البولية.. وغيرها)، فيما بلغت العمليات الجراحية التي تم إجراؤها ضمن تلك البرامج أكثر من 47 ألف عملية جراحية.
ويأتي ضمن مبادرات المركز، توقيعه عديداً من اتفاقيات التعاون مع مختلف الجهات والقطاعات الحكومية بهدف تعزيز ثقافة التطوع، واستقطاب المتطوعين المتخصصين للاستفادة من خبراتهم في البرامج التطوعية الخارجية.
ويشارك مركز الملك سلمان للإغاثة العالم، في الاحتفال باليوم الدولي للمتطوعين الذي يوافق الخامس من شهر ديسمبر من كل عام، وذلك تقديراً لجهودهم وتضحياتهم في هذا المجال، وتعزيزاً لهذا العمل الإنساني النبيل، وذلك في إطار جهوده الحثيثة في دعم العمل التطوعي، والاهتمام بالمتطوعين، وتذليل الصعاب، وفتح آفاق التطوع الخارجي لهم، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.