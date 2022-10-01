"الزعاق" عن شهر أكتوبر: أوله امتداد لتساوي الليل بالنهار ومنتصفه يدخل الوسم

وكشف الزعاق أن شهر أكتوبر هو الشهر العاشر من شهور السنة الميلادية، وهو أحد السبعة أشهر التي تتكون من 31 يومًا، وجاءت تسميته من اللفظة الرومانية "أكتو" التي تعني الثامن، فهو الشهر الثامن من السنة الرومانية، وعندما جاء البابا غوريغور الثاني عشر أضاف شهري يناير وفبراير إلى "التقويم الروماني" وأصبح اسمه "التقويم الغوريغوري"، ويسمى في بلاد الشمام والعراق تشرين أول، وتعني السابق والراحل لمراحل الزراعة، وفي نهاية موسمي الزراعة تنتهي الفاكهة الصيفية.. في تشرين ينتهي "العنب" والتين".