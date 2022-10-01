"الزعاق" عن شهر أكتوبر: أوله امتداد لتساوي الليل بالنهار ومنتصفه يدخل الوسم

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم هو أول أكتوبر، وفي أوله امتداد لتساوي الليل مع النهار، وفي منتصفه يدخل الوسم، وفي نهايته تنتهي الرطوبة وتختفي العقارب والثعابين.
وكشف الزعاق أن شهر أكتوبر هو الشهر العاشر من شهور السنة الميلادية، وهو أحد السبعة أشهر التي تتكون من 31 يومًا، وجاءت تسميته من اللفظة الرومانية "أكتو" التي تعني الثامن، فهو الشهر الثامن من السنة الرومانية، وعندما جاء البابا غوريغور الثاني عشر أضاف شهري يناير وفبراير إلى "التقويم الروماني" وأصبح اسمه "التقويم الغوريغوري"، ويسمى في بلاد الشمام والعراق تشرين أول، وتعني السابق والراحل لمراحل الزراعة، وفي نهاية موسمي الزراعة تنتهي الفاكهة الصيفية.. في تشرين ينتهي "العنب" والتين".
وأوضح في فيديو على حسابه الشخصي على تويتر أنه مع بداية شهر أكتوبر يتساوى فيه طول الليل والنهار، ومع مرور الأيام يبدأ الليل يطول، وفي منتصفه يدخل الوسم وتعتدل الأجواء وتكثر الأمراض، وفي نهايته تتلاشى الرطوبة من السواحل وتختفي الزواحف والهوام السامة.