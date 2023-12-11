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تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء بمدارس الهيئة الملكية بينبع
بناء على تقارير وتنبيهات "الأرصاد".. وسيكون الدوام عبر منصة مدرستي
اعلنت الهيئة الملكية بينبع الصناعية ممثلة بإدارة التعليم العام بينبع عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء بمدارس الهيئة الملكية بينبع.
وقالت الإدارة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء بمدارس البنين في الهيئة الملكية بينبع وعليه سيكون الدوام لليوم الدراسي (عن بُعد) عبر منصة مدرستي لجميع الطلاب ومنسوبي المدارس.