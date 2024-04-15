ثاني فندق لـ "روتانا" يتم افتتاحه في الخُبر والتاسع لها على مستوى المملكة

وفي إطار تعليقه على الإعلان، قال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا: "أدى تركيز المملكة على تنويع اقتصادها واستقبال السياح إلى خلق فرص واسعة للنمو والتطور. ويشكّل افتتاح ’ فندق دار ريحان من روتانا‘ في الخبر محطة مهمة ضمن مساعي ’روتانا‘ لدعم استراتيجية النمو في المملكة، حيث يلبي هذا الفندق من فئة الأربع نجوم تفضيلات السفر المتطورة لضيوفنا في هذا القطاع المهم من السوق، مما يؤكد التزامنا بوعدنا للضيوف ’معنا للوقت معنى‘. وبينما نمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا التوسعية، نشعر بسعادة كبيرة إزاء توسيع نطاق عروضنا في المملكة والمساهمة في تطور هذه السوق الديناميكية."