"الصناعة" تخصّص 5 مواقع لـ"خام الرمل" بوصفها مجمعات تعدينية في الزلفي

وأفاد بأن قرار الوزارة يؤكد حرصها على الحفاظ على المواقع التعدينية واستخدامها فيما خُصِّصت له، والحفاظ عليها من التجاوزات غير النظامية، مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار.