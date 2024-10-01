"أمانة الرياض" تكشف عن إحصائيات أعمال فرقها الميدانية في نطاق محافظات ومراكز منطقة الرياض خلال شهر

عملت أمانة منطقة الرياض خلال شهر سبتمبر 2024م على تعزيز الامتثال، والأعمال البيئية في نطاق محافظات ومراكز منطقة الرياض؛ رفعاً لجودة الحياة، وتحسين الخدمات المقدمة، وتفعيل الدور المجتمعي في نمو وازدهار المدينة، عبر العديد من الخدمات والأنشطة البيئية، الصحية، البلدية، في جميع بلديات المنطقة.
وشملت الأعمال إصلاح 57390 متراً مربعاً من الحفر وهبوط الطرقات، وصيانة 15848 عمود إنارة، ورصد 14081 مخالفة للصحة العامة، وردم 131242 حفرة، ومباشرة 6755 بلاغاً وارداً عبر مركز 940، وتنفيذ 18344 جولة لمراقبة الامتثال، وتنفيذ 7436 جولة لمكافحة الحشرات، وإصلاح 91978 متراً مربعاً من الأرصفة، وإزالة 136269 طناً من النفايات.
وتأتي هذه الأعمال امتداداً لدور الأمانة الريادي في التنمية الحضرية، البيئية، الصحية، والإصحاح البيئي؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وتحقيقاً لاستراتيجية الأمانة في جعل الرياض مزدهرة، ذات جودة حياة عالية، وتقديم خدمات نوعية مميزة للسكان والزوار، بما يجعل المنطقة تنافسية رائدة حضرياً وبيئياً.