"أمانة الرياض" تكشف عن إحصائيات أعمال فرقها الميدانية في نطاق محافظات ومراكز منطقة الرياض خلال شهر

عملت أمانة منطقة الرياض خلال شهر سبتمبر 2024م على تعزيز الامتثال، والأعمال البيئية في نطاق محافظات ومراكز منطقة الرياض؛ رفعاً لجودة الحياة، وتحسين الخدمات المقدمة، وتفعيل الدور المجتمعي في نمو وازدهار المدينة، عبر العديد من الخدمات والأنشطة البيئية، الصحية، البلدية، في جميع بلديات المنطقة.